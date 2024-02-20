Глава Міноборони Німеччини відвідав корабель, який готується до місії проти хуситів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок відвідав фрегат ВМС країни "Гессен", який наразі стоїть на Криті і до кінця тижня має вирушити до Червоного моря для захисту від нападів єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Зараз ми маємо справу з надзвичайною ситуацією. Можна без перебільшення сказати, що це найсерйозніша і найнебезпечніша місія ВМС за останні десятиліття", – сказав Пісторіус, звертаючись до 240 військовослужбовцям на борту корабля.

dpa

За словами міністра, "Німеччина не може просто стояти осторонь і нічого не робити".

Міністра оборони супроводжувала представниця Вільних демократів Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка очолює парламентський комітет з питань оборони в Бундестазі.

Як відомо, з середини листопада підтримувані Іраном бойовики-хусити, що діють на території Ємену, регулярно обстрілюють торгові судна, які прямують через Червоне море, заявивши, що таким чином висловлюють протест проти військової операції Ізраїлю в секторі Гази.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.