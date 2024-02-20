Глава Минобороны Германии посетил корабль, который готовится к миссии против хуситов

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник посетил фрегат ВМС страны "Гессен", который сейчас стоит на Крите и до конца недели должен отправиться в Красное море для защиты от нападений йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Сейчас мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Можно без преувеличения сказать, что это самая серьезная и опасная миссия ВМС за последние десятилетия", – сказал Писториус, обращаясь к 240 военнослужащим на борту корабля.

dpa

По словам министра, "Германия не может просто стоять в стороне и ничего не делать".

Министра обороны сопровождала представительница Свободных демократов Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам обороны в Бундестаге.

Как известно, с середины ноября поддерживаемые Ираном боевики-хуситы, действующие на территории Йемена, регулярно обстреливают торговые суда, следующие через Красное море, заявив, что таким образом выражают протест против военной операции Израиля в секторе Газа.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.