Министр обороны Литвы прогнозирует "новые формы" поддержки Украины со стороны союзников
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас намекнул, что среди союзников рассматривают новые формы поддержки Украины.
Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".
Анушаускас отметил, что сейчас ряд европейских государств существенно наращивают поддержку Украины и в последующие месяцы следует ожидать "различные инициативы по увеличению поддержки Украины, не обязательно в виде оружия", и поддержка может приобретать новые формы.
Министра попросили объяснить подробнее, но он сказал, что "лучше, если это будет сюрприз для России".
"Мы поддерживаем Украину военной помощью, финансовой, помогаем с обучением. Но, думаю, могут быть еще другие формы. Пока не хочу вдаваться в детали", – добавил Анушаускас.
Напомним, в одной из последних партий военной помощи Литва передала для Украины военное зимнее снаряжение и одежду.
Также сообщалось, что в Литве разрабатывают собственный дрон-камикадзе.