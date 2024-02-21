Министр обороны Литвы прогнозирует "новые формы" поддержки Украины со стороны союзников

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас намекнул, что среди союзников рассматривают новые формы поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Анушаускас отметил, что сейчас ряд европейских государств существенно наращивают поддержку Украины и в последующие месяцы следует ожидать "различные инициативы по увеличению поддержки Украины, не обязательно в виде оружия", и поддержка может приобретать новые формы.

Министра попросили объяснить подробнее, но он сказал, что "лучше, если это будет сюрприз для России".

"Мы поддерживаем Украину военной помощью, финансовой, помогаем с обучением. Но, думаю, могут быть еще другие формы. Пока не хочу вдаваться в детали", – добавил Анушаускас.

Напомним, в одной из последних партий военной помощи Литва передала для Украины военное зимнее снаряжение и одежду.

Также сообщалось, что в Литве разрабатывают собственный дрон-камикадзе.