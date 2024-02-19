Президентка Єврокомісії повторно претендуватиме на цю посаду на виборах 2024 року

Чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повторно претендуватиме на цю посаду на європейських виборах 2024 року.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Спершу агентства dpa і Reuters дізналися від федеральної виконавчої ради "Християнсько-демократичного союзу", до якого входить фон дер Ляєн, що вона на партійній зустрічі висловила таке побажання, після чого правління одностайно номінувало її кандидатуру.

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів. На цей час в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.

Раніше повідомляли, що фон дер Ляєн минулого року вважали однією з дуже ймовірних кандидаток на посаду генсека НАТО, але, за даними ЗМІ, на її призначення не погодився канцлер Німеччини Олаф Шольц.