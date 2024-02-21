Фон дер Ляйен станет кандидатом на следующего президента Еврокомиссии от ЕНП
Действующий президент Еврокомиссии официально определена единственным кандидатом от своей политической группы "Европейская народная партия" на переизбрание на эту должность.
Об этом объявила пресс-служба "ЕНП", пишет "Европейская правда".
В полдень 21 февраля по центральноевропейскому времени завершился период представления кандидатур на ключевого кандидата от "ЕНП".
Президент группы Манфред Вебер к этому времени получил письмо от немецкого "Христианско-демократического союза", который номинировал фон дер Ляйен, и письма с поддержкой ее кандидатуры от польской "Гражданской платформы" и греческой "Новой демократии"; других кандидатов не предложили.
Завершение периода номинирования кандидатур формально еще не означает завершения всей процедуры – кандидатуру должны рассмотреть на политической ассамблее "ЕНП" 5 марта, а после того – подтвердить голосованием на партийном конгрессе в Бухаресте 7 марта.
Напомним, в понедельник "ХДС" единодушно номинировала кандидатуру фон дер Ляйен после того, как она подтвердила свою заинтересованность в этом.
Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый "ключевой кандидат" от европейской политической группы, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов.
В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.
Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.