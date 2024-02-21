У Будапешті відбувся багатотисячний марш на підтримку дітей на тлі "педофільського скандалу"

Кілька тисяч людей, переважно молодь, 21 лютого взяла участь у марші мовчання на підтримку постраждалих дітей, який відбувся на тлі відставки президентки Каталін Новак після помилування причетного до насильства над неповнолітніми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Маршрут процесії пролягав від Мосту Свободи в угорській столиці до площі Лайоша Кошута, розташованої навпроти парламенту. Учасники тримали запалені смолоскипи й нечисленні плакати на кшталт "Система є проблемою".

Фото: Telex

На площі учасники зупинились, а представники двох об'єднань, які організували ходу, і працівники системи освіти Угорщини виголосили промови. Вони критикували уряд за недостатні кроки для протидії насильству над дітьми й небажання влади взяти на себе відповідальність за "педофільський скандал".

Фото: Telex

Акція закінчилась після 20:00 і минула мирно та без значних ускладнень дорожнього руху.

Нагадаємо, Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

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