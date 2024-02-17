Орбан вважає відставку президентки правильною, але "втратою для країни"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав "втратою для країни" відставку президентки Угорщини через резонансне помилування злочинця, але додав, що вважає її правильною.

Як повідомляє Telex, пише "Європейська правда", про це Орбан сказав 17 лютого у великій програмній промові.

Орбан заявив, що 2024 рік "не міг початися" більше через скандал, що сколихнув політику країни, і відставку президентки.

"Це кошмар і це впливає на всіх нас", – заявив Орбан.

Він назвав відставку Каталін Новак "втратою для країни", але сказав, що вважає її правильною, тому що резонансне помилування не срийняла більша частина суспільства і це рішення "підірвало національну єдність".

Також Орбан назвав "несправедливою" відставку давньої міністерки юстиції Юдіт Варги, яка внесла подання про помилування на розгляд президентки, з огляду на її попередні заслуги.

Водночас прем’єр заявив, що очікує стабільності в угорській політиці, оскільки керівна більшість має у парламенті дві третини мандатів, уряд також об’єднаний, а "Фідес" і ХДНП – "це дружні відносини, а не просто коаліція".

Нагадаємо, Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Читайте також: "Педофільський землетрус" Орбана. Чому угорську політику лихоманить і як це вплине на Україну.