Президентка Угорщини подала у відставку

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Новак зазначила, що рішення про помилування зі зрозумілих причин чекало на пояснення.

"Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок", – сказала вона.

Новак додала, що як угорка очікує від нового президента, що він не буде робити помилок, а якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши у відставку з посади.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які, можливо, відчули, що я не підтримала їх", – сказала Новак.

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну її повноважень.

Перед цим угорський прем'єр Віктор Орбан опублікував у Facebook відеозвернення, в якому заявив, що "для злочинців-педофілів не може бути помилування".

"Від імені уряду я подав поправку до Конституції, яка унеможливить помилування особи, яка вчинила злочин проти неповнолітньої дитини", – наводить слова угорського прем'єра Telex.

У відео він також розповів, що у нього п'ятеро дітей і шестеро онуків.

"Якби хтось до них доторкнувся, першою моєю думкою було б розрізати його навпіл або розірвати на шматки", – сказав Орбан.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.

Напередодні щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.