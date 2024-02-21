В Будапеште состоялся многотысячный марш в поддержку детей на фоне "педофильского скандала"

Несколько тысяч человек, преимущественно молодежь, 21 февраля приняла участие в марше молчания в поддержку пострадавших детей, который состоялся на фоне отставки президента Каталин Новак после помилования причастного к насилию над несовершеннолетними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Маршрут процессии пролегал от Моста Свободы в венгерской столице до площади Лайоша Кошута, расположенной напротив парламента. Участники держали зажженные факелы и немногочисленные плакаты вроде "Система является проблемой".

ФОТО: TELEX

На площади участники остановились, а представители двух объединений, которые организовали шествие, и работники системы образования Венгрии произнесли речи. Они критиковали правительство за недостаточные шаги для противодействия насилию над детьми и нежелание властей взять на себя ответственность за "педофильский скандал".

ФОТО: TELEX

Акция закончилась после 20:00 и прошла мирно и без значительных осложнений дорожного движения.

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужчины, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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