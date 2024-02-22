У Сеймі Литви хочуть створити можливість для громадян донатити на оборону

У Сеймі Литви пропонують створити спецрахунок у рамках податкової служби, на який усі охочі могли би за власним рішенням перераховувати кошти безпосередньо на оборонні потреби Литви.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ініціативу вніс депутат Вітаутас Мітало. Він пропонує створити у системі податкових зборів спецрахунок для оборонних потреб, на який фізичні особи або юридичні особи зможуть платити внески за власним вибором, як разовий або регулярний платіж.

Це перша у 2024 році ініціатива у Сеймі, спрямована на підвищення фінансування на оборону, щодо чого зараз тривають інтенсивні обговорення.

Мінфін Литви заявив, що бачить декілька способів знайти додаткові кошти – як запозичення, зміни у чинні правила щодо ПДВ, загальне підвищення ПДВ, податку на прибуток та особисті доходи громадян.

Міністр оборони Арвидас Анушаускас сказав, що схвалює ідею про спецрахунок для добровільних внесків на оборону, але є питання, наскільки суттєві суми вийде зібрати у такий спосіб.

В одному з останніх інтерв'ю міністр висловив думку, що безпосередня загроза для країн НАТО з боку Росії навряд чи почне наростати, доки Москва кидає всі ресурси на війну в Україні.

Раніше повідомляли, що у Литві розробляють власний дрон-камікадзе.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни литовці неодноразово закривали багатомільйонні збори на підтримку України, зокрема на "Байрактари" та на радари для ППО.