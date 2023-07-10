Укр Рус Eng

У Литві почали збір на протидронові системи для України: готують подарунок до Дня незалежності

Понеділок, 10 липня 2023, 12:09

Литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас анонсував новий збір на підтримку України – на протидронові системи SkyWiper Omni, щоб придбати та передати їх до Дня незалежності України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter.

Тапінас оголосив збір 500 тисяч євро для придбання систем боротьби з дронами SkyWiper Omni, а також дистанційних систем підриву RISE-1. І перші, і другі виготовляє литовський оборонпром.  

SkyWiper Omni є пересувними системами і призначені для того, щоб глушити сигнали ворожих дронів.  

Обладнання планують передати підрозділам, які діють під Бахмутом та на лівому березі Дніпра. 

"Крайній термін передачі – День незалежності України, 24 серпня… Це наш сигнал перед самітом НАТО у Вільнюсі: ми не "заснули" і не втомилися допомагати Україні", – зазначив Тапінас. 

Нагадаємо, раніше з ініціативи Тапінаса (Laisvės TV) та ще кількох громадських ініціатив у Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактари" для України, а також 14 мільйонів на радари для протиповітряної оборони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Литва