У Литві почали збір на протидронові системи для України: готують подарунок до Дня незалежності

Литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас анонсував новий збір на підтримку України – на протидронові системи SkyWiper Omni, щоб придбати та передати їх до Дня незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter.

Тапінас оголосив збір 500 тисяч євро для придбання систем боротьби з дронами SkyWiper Omni, а також дистанційних систем підриву RISE-1. І перші, і другі виготовляє литовський оборонпром.

On the eve of NATO summit in Vilnius Lithuanians want to send the message: We do not sleep. We did not tire to help Ukraine.



We start raising 500K to buy antidrone systems SkyWiper Omni and remote explosive initiators RISE-1



Both are made by Lithuanian defence industry — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 10, 2023

SkyWiper Omni є пересувними системами і призначені для того, щоб глушити сигнали ворожих дронів.

Обладнання планують передати підрозділам, які діють під Бахмутом та на лівому березі Дніпра.

"Крайній термін передачі – День незалежності України, 24 серпня… Це наш сигнал перед самітом НАТО у Вільнюсі: ми не "заснули" і не втомилися допомагати Україні", – зазначив Тапінас.

Нагадаємо, раніше з ініціативи Тапінаса (Laisvės TV) та ще кількох громадських ініціатив у Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактари" для України, а також 14 мільйонів на радари для протиповітряної оборони.