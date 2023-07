У Литві почали збір на протидронові системи для України: готують подарунок до Дня незалежності

Литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас анонсував новий збір на підтримку України – на протидронові системи SkyWiper Omni, щоб придбати та передати їх до Дня незалежності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter.

Тапінас оголосив збір 500 тисяч євро для придбання систем боротьби з дронами SkyWiper Omni, а також дистанційних систем підриву RISE-1. І перші, і другі виготовляє литовський оборонпром.

On the eve of NATO summit in Vilnius Lithuanians want to send the message: We do not sleep. We did not tire to help Ukraine.



We start raising 500K to buy antidrone systems SkyWiper Omni and remote explosive initiators RISE-1



Both are made by Lithuanian defence industry