В Сейме Литвы хотят создать возможность для граждан донатить на оборону

В Сейме Литвы предлагают создать спецсчет в рамках налоговой службы, на который все желающие могли бы по собственному решению перечислять средства непосредственно на оборонные нужды страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Инициативу внес депутат Витаутас Митало. Он предлагает создать в системе налоговых сборов спецсчет для оборонных нужд, на который физические лица или юридические лица смогут платить взносы по собственному выбору, как разовый или регулярный платеж.

Это первая в 2024 году инициатива в Сейме, направленная на повышение финансирования на оборону, относительно чего сейчас идут интенсивные обсуждения.

Минфин Литвы заявил, что видит несколько способов найти дополнительные средства – как заимствования, изменения в действующие правила по НДС, общее повышение НДС, налога на прибыль и личные доходы граждан.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что одобряет идею о спецсчете для добровольных взносов на оборону, но есть вопрос, насколько существенные суммы получится собрать таким образом.

В одном из последних интервью министр высказал мнение, что непосредственная угроза для стран НАТО со стороны России вряд ли начнет нарастать, пока Москва бросает все ресурсы на войну в Украине.

Напомним, за время полномасштабной войны литовцы неоднократно закрывали многомиллионные сборы в поддержку Украины, в частности на "Байрактары" и на радары для ПВО.

Ранее сообщалось, что в Литве разрабатывают собственный дрон-камикадзе.