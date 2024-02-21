Міністр оборони Литви не думає, що російська загроза для НАТО зросте, доки РФ "загрузла" в Україні

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас вважає, що безпосередня загроза для країн НАТО з боку Росії навряд чи почне наростати, доки Москва кидає всі ресурси на війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Анушаускаса попросили прокоментувати заяви низки політичних та військових лідерів з європейських країн про те, що у найближчі роки Росія може наважитись на агресію проти когось із членів НАТО.

Міністр відповів, що нової інформації завжди багато, і можливі різні її інтерпретації – як і свідчать заяви з різних країн, де оцінки різняться від найближчих років до перспективи 5-8 років.

"Якщо підсумувати, що кажуть міністри оборони – російська загроза не зменшилася", – сказав Анушаускас, додавши, що багато залежить від розвитку подій в російсько-українській війні.

"Росія не має можливості раптом кинути якісь сили під кордони країн НАТО. Але після завершення війни такі можливості, звісно, з’являться", – зазначив він.

Його також запитали, що означала би для Литви реалізація прогнозів естонської розвідки про те, що у наступні 10 років Росія подвоїть кількість військ уздовж східного флангу НАТО – на кордоні з державами Балтії і Фінляндією.

"Треба зазначити, що Росія спершу має відновити їх там на тому рівні, який був, і потім вже збільшувати. Таке збільшення передбачене у їхніх планах до 2030 року. Але поки що нарощування сил немає – усі ресурси йдуть в Україну. Ми бачимо цей процес – усе, від боєприпасів до бронетехніки, просто перекидається туди, де їм це найбільш потрібно. І це лінія фронту в Україні.

Щоб ситуація змінилася, Росія має припинити вести бойові дії в Україні, і тоді вже Росія зможе перекинути сили під кордони НАТО… Але якщо вже ми говоримо про десятиліття, а російські плани нарощування потенціалу розраховані до 2030 року, то балтійські держави та інші члени НАТО також запланували збільшення своїх спроможностей, і співвідношення може виявитися не таким, як хотіла би Росія", – зазначив Арвидас Анушаускас.

Він підсумував, що європейські країни мають "вікно" часу, за яке можливо підготуватися до зростання загрози.

"І, думаю, це найважливіший меседж для нашого суспільства – не те, що ми боїмося Росії, а що ми посилюємо свої спроможності, щоби Росія бачила, що наш оборонний потенціал зростає", – сказав міністр оборони Литви.

Міністр також прогнозує "нові форми" підтримки України з боку союзників.

Раніше повідомляли, що у Литві розробляють власний дрон-камікадзе.