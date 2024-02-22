Глава МЗС Литви: Поставка Іраном ракет РФ має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс різко відреагував на появу інформації про те, що Іран поставив Росії партії балістичних ракет.

Про це литовський міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс наголосив, що сам факт таких поставок означає, що у диктаторських режимів відсутній страх перед реакцією Заходу, а також наміри до дипломатії та зупинки ескалації.

"Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни вже недостатньо", – підкреслив глава МЗС Литви.

На його думку, очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх компонентів для безпілотників і ракет, а також якнайшвидша поставка ракет Україні, про які вона просила.

Напередодні стало відомо, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.