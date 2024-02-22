Глава МИД Литвы: Поставка Ираном ракет РФ должна стать последним гвоздем в крышку гроба умиротворения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко отреагировал на появление информации о том, что Иран поставил России партии баллистических ракет.

Об этом литовский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис отметил, что сам факт таких поставок означает, что у диктаторских режимов отсутствует страх перед реакцией Запада, а также намерения к дипломатии и остановке эскалации.

"Это должно стать последним гвоздем в крышку гроба умиротворения, если уроков Второй мировой войны уже недостаточно", – подчеркнул глава МИД Литвы.

По его мнению, очевидным ответом были бы санкции на экспорт в Иран всех компонентов для беспилотников и ракет, а также скорейшая поставка ракет, о которых просила Украина.

Накануне стало известно, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.