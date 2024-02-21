Reuters: Росія вже отримала від Ірану близько 400 балістичних ракет

Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Про це агентство Reuters довідалось від шістьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах домовленостей, укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина – кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.

"Буде ще більше поставок. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, в яку ми захочемо", – сказав Reuters неназваний іранський посадовець Reuters.

Водночас одне з іранських джерел каже, що військове партнерство Тегерана з Москвою "продемонструвало світові оборонні можливості Ірану" і "не означає, що ми стаємо на бік Росії в українському конфлікті".

Два американські та українські джерела Reuters сказали, що поки не фіксували використання іранських ракет російськими військовими. У США раніше прогнозували, що РФ може отримати балістичні ракети від Ірану навесні 2024-го.

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.