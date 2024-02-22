Латвія першою в ЄС забороняє імпорт зерна з Росії та Білорусі

Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Латвійський Сейм відхилив початкову пропозицію опозиційних депутатів заборонити постачання сільськогосподарської та переробленої сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі з 24 лютого цього року.

Натомість парламент схвалив альтернативний законопроєкт, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий парламентською бюджетною комісією. За нього проголосували 69 депутатів, дев'ять були проти.

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

Уряд повинен протягом 14 днів з моменту набуття чинності законопроєкту встановити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено імпортувати до Латвії.

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.