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Латвія першою в ЄС забороняє імпорт зерна з Росії та Білорусі

Четвер, 22 лютого 2024, 17:15

Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Латвійський Сейм відхилив початкову пропозицію опозиційних депутатів заборонити постачання сільськогосподарської та переробленої сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі з 24 лютого цього року.

Натомість парламент схвалив альтернативний законопроєкт, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий парламентською бюджетною комісією. За нього проголосували 69 депутатів, дев'ять були проти.

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Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

Уряд повинен протягом 14 днів з моменту набуття чинності законопроєкту встановити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено імпортувати до Латвії.

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.

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