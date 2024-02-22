Першу заступницю Кулеби призначили постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Президент Володимир Зеленський 22 лютого призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – йдеться в документі.

Ця посада була вакантною з жовтня 2023 року, коли Зеленський своїм указом звільнив колишнього постпреда Євгена Цимбалюка. Нині він працює постійним представником України при ОБСЄ.

Цимбалюк перебував на посаді постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні з квітня 2019 року.

Нагадаємо, Еміне Джапарову офіційно призначили на посаду першого заступника міністра закордонних справ України у червні 2020 року.

Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени 2019-го. У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випусковою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".

На посаді Джапарова займалась питаннями анексованого Криму та публічною дипломатією.

Про призначення детальніше у статті: Що "не так" з призначенням кримськотатарської активістки на топ-посаду в МЗС.