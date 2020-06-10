Еміне Джапарову призначили заступницею глави МЗС

Уряд на засіданні в середу офіційно призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Еміне куруватиме такі напрями: публічна дипломатія; міжнародні організації; державний протокол; Крим. Але перша заступниця - це, звісно, набагато більше і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, президент Володимир Зеленський погодив призначення Джапарової 18 травня. Згодом вона сама уточнила, що погодження відбулося на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу.

Еміне Джапарова чотири роки пропрацювала в міністерстві інформаційної політики і звільнилась восени минулого року.У 2014 році вона працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випусковою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".

На посаді Джапарова планує займатися питаннями анексованого Криму та публічною дипломатією.

Про призначення детальніше у статті: Що "не так" з призначенням кримськотатарської активістки на топ-посаду в МЗС