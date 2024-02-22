Первую заместительницу Кулебы назначили постпредом при международных организациях в Вене

Президент Владимир Зеленский 22 февраля назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", – говорится в документе.

Эта должность была вакантной с октября 2023 года, когда Зеленский своим указом уволил бывшего постпреда Евгения Цымбалюка. Сейчас он работает постоянным представителем Украины при ОБСЕ.

Цимбалюк находился в должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене с апреля 2019 года.

Напомним, Эмине Джапарову официально назначили на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины в июне 2020 года.

Эмине Джапарова четыре года проработала в министерстве информационной политики и уволилась осенью 2019-го. В 2014 году она работала видеоредактором, помощницей главного редактора сайта "Крым.Реалии". С 2011 до 2014 года была автором, ведущей и выпускающей редактором нескольких программ на телеканале ATR.

На должности Джапарова занималась вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатией.

О назначении подробнее в статье: Что "не так" с назначением крымскотатарской активистки на топ-должность в МИД.