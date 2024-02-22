Глава МИД Венгрии в Иране договаривался о торговле и "забыл", как Тегеран поставляет РФ оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 февраля совершил визит в Тегеран, где встретился с главой иранского МИД Хоссейном Амиром-Абдоллахианом – несмотря на то, что Иран оказывает активную поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

Сийярто принял участие в венгерско-иранском бизнес-форуме в Тегеране, где заявил: страны заинтересованы в развитии экономического сотрудничества в сферах, на которые не влияют санкции – например фармацевтика, здравоохранение, пищевая промышленность и управление водными ресурсами.

В Facebook он сообщил о подписании двустороннего соглашения, которое "откроет еще больший доступ к иранскому рынку для высококачественных венгерских сельскохозяйственных технологий и продуктов питания".

На совместной пресс-конференции с иранским визави Хоссейном Амиром-Абдоллахианом Сийярто заявил, что посетил Тегеран, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая представляла бы "огромную угрозу для мировой безопасности".

ФОТО: FACEBOOK ПЕТЕРА СИЙЯРТО

Глава венгерского МИД лишь вскользь упомянул о террористической атаке на Израиль 7 октября 2023 года, которую совершили поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС, а также об обстреле гражданских судов йеменскими хуситами – которых, опять-таки, спонсирует иранский режим.

Сийярто вообще не вспомнил о том, как активно Тегеран оказывает военную помощь России для ведения войны в Украине – что противоречит позиции Венгрии о том, что никто не должен предоставлять оружие ни одной стороне "конфликта".

Иронично, что именно накануне визита главы венгерского МИДа стало известно, что Иран передал России несколько сотен баллистических ракет для ударов по Украине.

Отметим, что венгерская сторона уже не впервые выстраивает отношения со странами современной "оси зла". В 2022 году Сийярто принимал у себя министра экономики Ирана, а в 2023-м – ездил в Беларусь и жал руку Лукашенко. Венгерские топ-чиновники – также единственные в ЕС, кто продолжал ездить в РФ после начала полномасштабной войны в Украине.