Вірменія "заморозила" свою участь в ОДКБ

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це він сказав в інтерв’ю France24, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, участь Вірменії в ОДКБ, в якому домінує Москва, була "заморожена", стверджуючи при цьому, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Прем'єр-міністр Вірменії повідомив також, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через відсутність політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії.

"Це не могло залишитися без нашої уваги. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", – сказав Пашинян.

Раніше Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але членство в НАТО не обговорює.

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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