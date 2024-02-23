Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он сказал в интервью France24, сообщает "Европейская правда".

По его словам, участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, было "заморожено", утверждая при этом, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Премьер-министр Армении сообщил также, что так называемый договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

"Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но членство в НАТО не обсуждает.

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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