У Білому домі пояснили, чому Байден назвав Путіна сучим сином

У Білому дому прокоментували слова президента США Джо Байдена, який нещодавно назвав главу Кремля Владіміра Путіна "схибленим сучим сином".

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, слова Байдена на адресу Путіна пов'язані з погрозами, які походять від РФ.

"І коли він (Байден. – Ред.) говорить про загрози і виклики, що йдуть від Путіна і від Росії, він говорить не тільки з безпосереднього відчуття серйозності небезпеки, але і з погляду людини, яка займається зовнішньою політикою протягом переважної більшості своєї державної служби. І він знає, про що говорить. Він знає цих лідерів, він знає ці виклики. І він говорить про них просто і прямо", – зазначив представник американської адміністрації.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

Сам Путін вважає "адекватною реакцією" те, що Байден назвав його сучим сином.