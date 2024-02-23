В Белом доме объяснили, почему Байден назвал Путина сукиным сыном

В Белом доме прокомментировали слова президента США Джо Байдена, который недавно назвал главу Кремля Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном".

Об этом на брифинге говорил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, слова Байдена в адрес Путина связаны с угрозами, которые исходят от РФ.

"И когда он (Байден. – Ред.) говорит об угрозах и вызовах, идущих от Путина и от России, он говорит не только из непосредственного ощущения серьезности опасности, но и с точки зрения человека, который занимается внешней политикой в течение подавляющего большинства своей государственной службы. И он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, он знает эти вызовы. И он говорит о них просто и прямо", – отметил представитель американской администрации.

Напомним, президент США Джо Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

Сам Путин считает "адекватной реакцией" то, что Байден назвал его сукиным сыном.