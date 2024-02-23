ЗМІ: Британія пропонує громадянство потенційним інформаторам у Росії

Британська служба зовнішньої розвідки МІ6 пропонує російським посадовцям, обуреним повномасштабною війною в Україні, британське громадянство за те, що вони передаватимуть інформацію спецслужбам Британії.

Про це повідомила британська газета і з посиланням на чотири поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Три джерела видання в британській розвідці і колишній російський інформатор стверджують, що громадянство Британії, а також грошові виплати "за певних обставин" використовуються як стимули для пошуку інформаторів в уряді РФ.

Практика надавання громадянства інформаторам у Британії існувала за часів Холодної війни, але про її застосування після повномасштабного вторгнення РФ раніше не повідомлялось.

Британське громадянство, за словами співрозмовників і, часто є найпотужнішим методом переконання потенційних інформаторів. Але обіцяють його тільки тоді, коли людині точно довіряють, а надають – коли вона більше не може збирати інформацію або коли вона більше не потрібна.

"Це (громадянство. – Ред.) може допомогти росіянину в глибині душі знати, що він діє в інтересах своєї майбутньої батьківщини", – розповів і колишній інформатор МІ6 із Росії.

Саме з цим джерела видання пов’язують незвичне звернення очільника розвідки Британії Річарда Мура до росіян "об'єднати зусилля" і допомогти покласти край повномасштабній війні в Україні.

"Нинішній стан британських відносин означає, що така відвертість на публіці не може зашкодити нашим дипломатичним відносинам з Москвою. У минулому так було не завжди. Але в цілому, це не так вже й дивно", – пояснило джерело і.

До подібних зусиль вдається не лише Британія.

Центральне розвідувальне управління США минулого року запустило кампанію, яка покликана переконати незадоволених війною в Україні та життям жителів РФ поділитися секретною інформацією.