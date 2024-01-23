ЦРУ у новому ролику намагається завербувати подвійних агентів у Росії

Центральне розвідувальне управління США випустило нове російськомовне відео, в якому намагається переконати співробітників російської розвідки перейти на бік Сполучених Штатів і працювати подвійними агентами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відео, опубліковане в офіційному каналі ЦРУ в мережі Twitter (Х), намагається звернутися до патріотично налаштованих росіян, які працюють у розвідці і можуть відчувати себе зрадженими через корупцію в еліті та погане забезпечення російських збройних сил.

Головний вигаданий герой відео – 35-річний чоловік, співробітник ГРУ, який вважає себе патріотом, що любить Росію і колись служив десантником.

"Чи вистачить у мене мужності протистояти цій зраді?" – запитує він, перш ніж сказати, що справжній ворог знаходиться всередині Росії у вигляді корумпованого керівництва та еліти.

"Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу", – говорить чоловік.

Чоловік каже, що його патріотизм підштовхнув його до дій і співпраці з ЦРУ, а фінальний кадр відео показує, які зв'язується з ЦРУ по мобільному телефону.

"Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", – йдеться у вербувальному відеоролику.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення деяких росіян війною в Україні створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і що ЦРУ не збирається цю можливість втрачати.

ЦРУ запустило кампанію, яка покликана переконати незадоволених війною в Україні та життям жителів РФ поділитися секретною інформацією.