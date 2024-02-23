СМИ: Британия предлагает гражданство потенциальным информаторам в России

Британская служба внешней разведки МИ6 предлагает российским чиновникам, возмущенным полномасштабной войной в Украине, британское гражданство за то, что они будут передавать информацию спецслужбам Британии.

Об этом сообщила британская газета i со ссылкой на четыре информированных источника, пишет "Европейская правда".

Три источника издания в британской разведке и бывший российский информатор утверждают, что гражданство Великобритании, а также денежные выплаты "при определенных обстоятельствах" используются как стимулы для поиска информаторов в правительстве РФ.

Практика предоставления гражданства информаторам в Британии существовала во времена Холодной войны, но о ее применении после полномасштабного вторжения РФ ранее не сообщалось.

Британское гражданство, по словам собеседников i, часто является самым мощным методом убеждения потенциальных информаторов. Но обещают его только тогда, когда человеку точно доверяют, а предоставляют – когда он больше не может собирать информацию или когда она больше не нужна.

"Это (гражданство. – Ред.) может помочь россиянину в глубине души знать, что он действует в интересах своей будущей родины", – рассказал i бывший информатор МИ6 из России.

Именно с этим источники издания связывают необычное обращение главы разведки Британии Ричарда Мура к россиянам "объединить усилия" и помочь положить конец полномасштабной войне в Украине.

"Нынешнее состояние британских отношений означает, что такая откровенность на публике не может повредить нашим дипломатическим отношениям с Москвой. В прошлом так было не всегда. Но в целом, это не так уж и удивительно", – пояснил источник i.

К подобным усилиям прибегает не только Британия.

Центральное разведывательное управление США в прошлом году запустило кампанию, которая призвана убедить недовольных войной в Украине и жизнью жителей РФ поделиться секретной информацией.