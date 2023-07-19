Глава МІ6 до росіян: Вступайте в наші лави, щоб закінчити війну

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 закликав у середу росіян, обурених війною в Україні, "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою і покласти край кровопролиттю.

Про це Мур заявив, виступаючи в посольстві Великої Британії в Празі у середу, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У своїй другій промові після того, як він очолив розвідувальну службу в 2020 році, Мур заявив, що перспективи відновлення Росією своїх позицій в Україні малоймовірні.

Виступаючи в Празі, він порівняв нинішню ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.

"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів – людського фактору в його найгіршому прояві – багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році", – сказав Мур.

"Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", – додав глава МІ6.

Він також назвав рішення Ірану про постачання Москві безпілотників Росії "безсовісним" і таким, що спровокувало внутрішні чвари на найвищому рівні режиму в Тегерані.

У промові Мур також висловив переконання, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.