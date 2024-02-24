Макрон зустрінеться з фермерськими організаціями у компромісному форматі

Президент Франції Емманюель Макрон cкасував анонсовані ним "великі дебати" щодо сільського господарства через бойкот фермерів, але погодився на зустріч з ними.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На суботу, день відкриття міжнародної сільськогосподарської виставки, Макрон спершу анонсував "великі дебати" щодо сільського господарства, на зразок тих, які робили під час кризи з протестами "жовтих жилетів".

Проте коли стало зрозуміло, що фермерській організації збираються бойкотувати їх – розлютившись через запрошення туди однієї з "зелених" організацій, Макрон скасував дебати і запропонував зустрітися з ними перед початком події.

"Я буду там (для відкриття виставки) і готовий спілкуватися з усіма охочими, так, як роблю щорічно", – зазначив президент.

Очільник найбільшої організації аграріїв FNSEA підтвердив, що прийде на зустріч, але очікує, що Макрон "має оголосити фермерам те, чого вони очікують і вимагають вже тижнями".

Нагадаємо, протягом січня французькі аграрії влаштували масштабні і бурхливі протести з блокадами доріг по всій території країни та почали згортати їх після того, як уряд вийшов із серією обіцянок.

Серед іншого, на тлі протестів Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.

Як відомо, від початку року фермерські протести в більших чи менших масштабах проходять у багатьох державах ЄС.

Аграрії обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.