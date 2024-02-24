Макрон встретится с фермерскими организациями в компромиссном формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил анонсированные им "большие дебаты" по сельскому хозяйству из-за бойкота фермеров, но согласился на встречу с ними.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На субботу, день открытия международной сельскохозяйственной выставки, Макрон сначала анонсировал "большие дебаты" по сельскому хозяйству, вроде тех, которые делали во время кризиса с протестами "желтых жилетов".

Однако когда стало понятно, что фермерские организации собираются бойкотировать их – разозлившись из-за приглашения туда одной из "зеленых" организаций, Макрон отменил дебаты и предложил встретиться с ними перед началом события.

"Я буду там (для открытия выставки) и готов общаться со всеми желающими, так, как делаю ежегодно", – отметил президент.

Глава крупнейшей организации аграриев FNSEA подтвердил, что придет на встречу, но ожидает, что Макрон "должен объявить фермерам то, чего они ожидают и требуют уже неделями".

Напомним, в течение января французские аграрии устроили масштабные и бурные протесты с блокадами дорог по всей территории страны и начали сворачивать их после того, как правительство вышло с серией обещаний.

Среди прочего, на фоне протестов Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.