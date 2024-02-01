У Франції більшість фермерських профспілок закликали зупинити блокування доріг

Більшість французьких фермерських профспілок виступили за зміну форми протесту і припинення блокування доріг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Профспілки FNSEA та "Молоді фермери" закликали призупинити блокаду фермерів у Франції після нових заяв прем'єр-міністра Габріеля Атталя. Але вони хочуть продовжувати протестувати, щоб їхні вимоги були почуті, заявив президент "Молодих фермерів" Арно Гайо, закликаючи до "зміни способів дій".

Президент FNSEA Арно Руссо, зі свого боку, привітав "відчутний прогрес" і "бажання чути" з боку глави уряду, "щоб спробувати зрозуміти, в чому полягають наші проблеми, прийняти нас, обмінятися думками, обговорити і, нарешті, оголосити кількома залпами про надзвичайні заходи".

"У той же час, ми ставимо під сумнів глухоту Європи", – додав він, нагадуючи про "зростаюче нерозуміння між техноструктурою, замурованою в офісах в Брюсселі, і реаліями того, що ми відчуваємо в нашій експлуатації".

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.