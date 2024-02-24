Будівлі ключових установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора

Будівлі основних установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Як пише "Європейська правда", фото опублікували у Twitter (X) МЗС України.

У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.

💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1 February 23, 2024

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр головуючої у Раді ЄС Бельгії сьогодні перебувають у Києві.

Також відомо, що 24 лютого українські прапори планували підняти на усіх ключових держустановах у Гельсінкі, крім того, у центрі відбудеться акція вшанування загиблих у війні.

Демонстрації на підтримку України плануються у десятках європейських міст і загалом у сотнях місць по всьому світу.

Ще з вечора 23 лютого західні лідери та дипломати масово публікують заяви на підтримку України.