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Будівлі ключових установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора

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Субота, 24 лютого 2024, 11:02

Будівлі основних установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Як пише "Європейська правда", фото опублікували у Twitter (X) МЗС України.

У відомстві подякували Єврораді, Європарламенту та Єврокомісії за цей жест підтримки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр головуючої у Раді ЄС Бельгії сьогодні перебувають у Києві.

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Також відомо, що 24 лютого українські прапори планували підняти на усіх ключових держустановах у Гельсінкі, крім того, у центрі відбудеться акція вшанування загиблих у війні. 

Демонстрації на підтримку України плануються у десятках європейських міст і загалом у сотнях місць по всьому світу. 

Ще з вечора 23 лютого західні лідери та дипломати масово публікують заяви на підтримку України. 

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