Західні лідери і дипломати масово публікують заяви на підтримку України

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії.

Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку.

"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він.

Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони.

Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці.

"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.

The Netherlands will sign a long term security agreement with Ukraine. So we shall continue our support, now and in the future. 🇺🇦’s tireless fight is crucial for security in Europe. We must continue to take a united stand against Putin's aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DIcoG7tYKI — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 23, 2024

Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва.

Two years ago, Russia launched its brutal, illegal and unprovoked full-scale invasion of #Ukraine️. Denmark stands with the Ukrainian people and their fight for freedom and justice 🕊️ #24Feb2022 #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/QOtjJASnK2 — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) February 24, 2024

Офіційний Відень заявив, що підтримував і підтримуватиме Україну "730 днів і ще стільки, скільки буде потрібно". "Це Путін розпочав цю протиправну агресивну війну Росії, і це Путін має припинити її зараз", – додали в МЗС Австрії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у своєму Twitter (X) відеозапис гімну України.

Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Багато іноземних лідерів виступили з заявами ще у п’ятницю 23 лютого, тоді ж Євросоюз, США, Британія, Канада оголосили додаткові санкції проти Росії.