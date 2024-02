Західні лідери і дипломати масово публікують заяви на підтримку України

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії.

Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку.

"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він.

Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони.

Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці.

"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.

The Netherlands will sign a long term security agreement with Ukraine. So we shall continue our support, now and in the future. 🇺🇦’s tireless fight is crucial for security in Europe. We must continue to take a united stand against Putin's aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DIcoG7tYKI