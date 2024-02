Здания ключевых учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага

Здания основных учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.

Как пишет "Европейская правда", фото опубликовали в Twitter (X) МИД Украины.

В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.

💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1