Здания ключевых учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага

Здания основных учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.

Как пишет "Европейская правда", фото опубликовали в Twitter (X) МИД Украины.

В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.

💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1 February 23, 2024

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии сегодня находятся в Киеве.

Также известно, что 24 февраля украинские флаги планировали поднять на всех ключевых госучреждениях в Хельсинки, кроме того, в центре состоится акция памяти погибших в войне.

Демонстрации в поддержку Украины планируются в десятках европейских городов и в целом в сотнях мест по всему миру.

Еще с вечера 23 февраля западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявления в поддержку Украины.