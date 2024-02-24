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Здания ключевых учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага

Суббота, 24 февраля 2024, 11:02

Здания основных учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.

Как пишет "Европейская правда", фото опубликовали в Twitter (X) МИД Украины.

В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии сегодня находятся в Киеве.

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Также известно, что 24 февраля украинские флаги планировали поднять на всех ключевых госучреждениях в Хельсинки, кроме того, в центре состоится акция памяти погибших в войне.

Демонстрации в поддержку Украины планируются в десятках европейских городов и в целом в сотнях мест по всему миру.

Еще с вечера 23 февраля западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявления в поддержку Украины.

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