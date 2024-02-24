Здания ключевых учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага
Здания основных учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.
Как пишет "Европейская правда", фото опубликовали в Twitter (X) МИД Украины.
В ведомстве поблагодарили Евросовет, Европарламент и Еврокомиссию за этот жест поддержки.
💙💛 The buildings of European institutions were lit up with the colors of the Ukrainian flag for the second anniversary of Russia's full-scale invasion of #Ukraine.@EUCouncil, @EU_Commission, @Europarl_EN, thank you! 🇪🇺#StandWithUkraine pic.twitter.com/vgq1dbtfe1— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 23, 2024
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии сегодня находятся в Киеве.
Также известно, что 24 февраля украинские флаги планировали поднять на всех ключевых госучреждениях в Хельсинки, кроме того, в центре состоится акция памяти погибших в войне.
Демонстрации в поддержку Украины планируются в десятках европейских городов и в целом в сотнях мест по всему миру.
Еще с вечера 23 февраля западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявления в поддержку Украины.