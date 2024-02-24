З Трюдо до Києва прибули віцепрем’єрка і міністр оборони Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив, що приїхав до Києва, разом з ним прибули також віцепрем’єрка Христя Фріланд і міністр оборони.

Про це він повідомив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Через два роки після того, як російський режим почав вторгнення в Україну, підтримка Канадою українського народу залишається рішучою. Сьогодні я у Києві з Христею Фріланд і (міністром оборони) Біллом Блером", – розповів Трюдо, додавши, що деталі візиту повідомлять згодом.

Трюдо – один з низки топпосадовців, які приїхали до Києва у другу річницю повномасштабної війни: це також прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, бельгійський прем’єр Александр де Кроо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Напередодні Канада оголосила нові санкції проти Росії до другої річниці повномасштабної війни.

Як відомо, вже деякий час Канада обговорює з Україною можливу передачу списаних ракет "повітря-земля".

Детальніше на цю тему – у статті Тріщини в підтримці України: що заважає Канаді схвалити продовження військової допомоги