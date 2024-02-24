С Трюдо в Киев прибыли вице-премьер и министр обороны Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что приехал в Киев, вместе с ним прибыли также вице-премьер Христя Фриланд и министр обороны.

Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"Через два года после того, как российский режим начал вторжение в Украину, поддержка Канадой украинского народа остается решительной. Сегодня я в Киеве с Христей Фриланд и (министром обороны) Биллом Блэром", – рассказал Трюдо, добавив, что детали визита сообщат позже.

Трюдо – один из ряда топ-чиновников, которые приехали в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны: это также премьер Италии Джорджия Мелони, бельгийский премьер Александр де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Приехал также бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Накануне Канада объявила новые санкции против России ко второй годовщине полномасштабной войны.

Как известно, уже некоторое время Канада обсуждает с Украиной возможную передачу списанных ракет "воздух-земля".

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