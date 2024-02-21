Канада обговорює з Україною можливу передачу списаних ракет "повітря-земля"

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадська сторона продовжує вивчати можливе передання Україні авіаракет CRV7, які планували утилізувати.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Укрінформ".

Блер пояснив, що Канада обмірковувала постачання Україні ракет "повітря-земля", які передали на утилізацію, ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

"Проте згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", – додав голова канадського Міноборони.

Він додав, що зараз Канада спільно з Україною та союзниками перевіряє, чи є списані ракети придатними до використання й транспортування: "Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба – нагальна".

Канадські збройні сили мають на озброєнні понад 83 тисячі ракет CRV7, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х років. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Нині канадські консерватори, які перебувають в опозиції, вимагають від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

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