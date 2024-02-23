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Британська розвідка констатувала, що Кремль продовжує посилювати цензуру

П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:17

Британська розвідка констатувала, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 лютого, пише "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що 14 лютого президент Росії Владімір Путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед тим у Держдуму РФ внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади РФ щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни Росії проти України", – зазначає розвідка. 

У попередньому огляді розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України.

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