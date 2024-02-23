Розвідка Естонії: Захоплення Авдіївки не забезпечило позитиву, на який сподівався Кремль

За оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Смерть Алексєя Навального скоріше привернула увагу громадськості до внутрішніх проблем Росії і знизила позитивне висвітлення в ЗМІ дій збройних сил РФ", – зазначив він.

Говорячи про ситуацію на фронті, голова естонського розвідцентру сказав, що російські окупанти знизили темп наступальних операцій, але, як і раніше, зберігають ініціативу в діях сухопутних військ.

Росія продовжує проводити диверсії на територіях України, прилеглих до Курської та Брянської областей, повідомив Ківісельг.

Також Росія чинить тиск і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках, надходять повідомлення про те, що РФ почала перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи.

"Ймовірна мета – захоплення рубежу річки Оскіл. Росія дійсно зберігає ініціативу, але істотного прогресу російським військам домогтися не вдалося. Вони змогли домогтися лише невеликого успіху", – сказав Ківісельг.

На Донецькому напрямку найактивніші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

"Наразі йде зачистка Авдіївки і взяття цього населеного пункту під свій контроль. Не видно, щоб Росія ввела підрозділи в район Авдіївки, щоб спробувати домогтися там додаткового прориву", – додав Ківісельг.

На Запорізькому та Херсонському напрямках активність окупаційних військ РФ була меншою, ніж у Донецькій та Луганській областях.

Україна, за словами глави естонського розвідцентру, продовжує знищувати ворожі системи ППО і завдавати ударів по російських підрозділах, розташованих на окупованих Росією територіях.

"Це говорить про те, що українці мають відносно хороший розвідувальний огляд того, що відбувається на окупованих територіях України. Вони здатні наносити такі точні удари в потрібне місце в потрібний час", – сказав Ківісельг.

Раніше британська розвідка проаналізувала ситуацію з атаками РФ в районі Роботиного Запорізької області.

У відомстві також вважають, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.