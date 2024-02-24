Біля будинку посла РФ у Польщі висипали гній

Протестувальники заявили, що висипали дві тонни гною біля будинку посла РФ в Польщі в суботу у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як свідчать світлини, які отримало інформагентство з протесту в Констанцин-Єзьорні, де мешкає посол, активісти поклали закривавлений російський прапор з літерою "Z" на купу гною та встромили в неї табличку з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо тебе в ЄС! Забирайтеся геть!".

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Водночас у Варшаві о шостій ранку за місцевим часом інші протестувальники відтворювали звуки сирен, пострілів та вибухів біля будівлі, де мешкають російські дипломати.

Ми хотіли надіслати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союз, що настав час видворити російських дипломатів з нашої країни. Росія несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, але й за гібридну війну, яка зараз триває", – сказав учасник протесту на ім'я Домінік.

За його словами, російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, в тому числі на польсько-українському кордоні.

"Поки ми будемо толерувати діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі буде тільки зростати", – додав він.

На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки що не зробила такого кроку, хоча й вислала дипломатів.

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною.

Перед цим польський Сейм до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв російської агресії.

Як повідомлялось, майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому.

Згідно з іншим опитуванням, через два роки після початку повномасштабної російсько-української війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.