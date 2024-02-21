Польщу сприймають як дружню країну майже 80% українців, але показник суттєво зменшився

Майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.

Позитивне сприйняття Польщі серед опитаних респондентів складає 79%, порівняно з 94% у минулорічному опитуванні.

При цьому знизилася частка тих, хто вважає Польщу "однозначно дружньою": цей показник обвалився з 79% до 33%.

Динаміка зміни сприйняття Польщі у різних хвилях опитування, "Рейтинг"

Зазначимо, опитування майже не охопило останній виток напруги на українсько-польському кордоні через протести фермерів.

Так, перший інцидент із розсипанням українського зерна стався у другий день проведення даного опитування, 11 лютого, і потрапив у новинні стрічки лише наприкінці дня.

Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.

Раніше повідомляли, що Байден і Зеленський стали іноземними політиками року для поляків.

У листопадовому опитуванні президенти США і Польщі очолили рейтинг довіри українців до іноземних лідерів.