Польщу сприймають як дружню країну майже 80% українців, але показник суттєво зменшився
Майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.
Позитивне сприйняття Польщі серед опитаних респондентів складає 79%, порівняно з 94% у минулорічному опитуванні.
При цьому знизилася частка тих, хто вважає Польщу "однозначно дружньою": цей показник обвалився з 79% до 33%.
Зазначимо, опитування майже не охопило останній виток напруги на українсько-польському кордоні через протести фермерів.
Так, перший інцидент із розсипанням українського зерна стався у другий день проведення даного опитування, 11 лютого, і потрапив у новинні стрічки лише наприкінці дня.
Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.
Раніше повідомляли, що Байден і Зеленський стали іноземними політиками року для поляків.
У листопадовому опитуванні президенти США і Польщі очолили рейтинг довіри українців до іноземних лідерів.