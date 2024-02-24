Возле дома посла РФ в Польше высыпали навоз

Протестующие заявили, что высыпали две тонны навоза возле дома посла РФ в Польше в субботу во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как свидетельствуют фотографии, которые получило информагентство с протеста в Констанцин-Езерне, где живет посол, активисты положили окровавленный российский флаг с буквой "Z" на кучу навоза и воткнули в нее табличку с надписью "Россия = дерьмо! Мы не хотим тебя в ЕС! Убирайтесь вон!".

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В то же время в Варшаве в шесть утра по местному времени другие протестующие воспроизводили звуки сирен, выстрелов и взрывов у здания, где живут российские дипломаты.

Мы хотели послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу, что пришло время выдворить российских дипломатов из нашей страны. Россия несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за гибридную войну, которая сейчас продолжается", – сказал протестующий по имени Доминик.

По его словам, российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе.

"Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти", – добавил он.

В отличие от стран Балтии, которые выслали российских послов, Польша пока не сделала такого шага, хотя и выслала дипломатов.

Президент Польши Анджей Дуда ко второй годовщине полномасштабной войны заверил, что поддержка Варшавой Киева в противодействии российской агрессии останется неизменной.

Перед этим польский Сейм ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину, принял постановление о почтении памяти жертв российской агрессии.

Как сообщалось, почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад.

Согласно другому опросу, через два года после начала полномасштабной российско-украинской войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.