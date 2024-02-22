Сейм Польщі вшанував жертв повномасштабної агресії РФ проти України

Польський Сейм – нижня палата парламенту – 22 лютого, до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв російської агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба органу.

У постанові Сейм Польщі звертається до Міжнародного кримінального суду із закликом притягнути до відповідальності винних у всіх воєнних злочинах, скоєних проти українського народу.

"Приєднуючись до болю родин, які втратили близьких під час бойових дій, Сейм Республіки Польща віддає шану всім солдатам, які загинули, захищаючи Україну, і вбитим мирним жителям", – підкреслили депутати.

"Усвідомлюючи, що Україна не лише захищає свої кордони, але й стримує російський імперіалізм, Сейм Республіки Польща вітає і дякує українському народу і тій частині міжнародної спільноти, яка підтримує його оборонні зусилля, за їхню мужність і відвагу", – йдеться в постанові.

Також польський Сейм звернувся до урядів країн НАТО та ЄС із закликом "посилити всебічну підтримку, яка надається Україні, зокрема, забезпечити швидку доставку військової техніки та боєприпасів, що дозволить країні ефективно захищатися від агресора".

Як повідомлялось, майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".

Згідно з іншим опитуванням, через два роки після початку повномасштабної російсько-української війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.