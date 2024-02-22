Майже половина поляків вважають, що війна закінчиться знищенням і України, і Росії

Через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

Поляків, зокрема, запитали, як може закінчитися війна.

Майже половина респондентів (47,4%) вважають, що конфлікт триватиме багато років і закінчиться знищенням обох країн.

14,1% думають, що переможуть росіяни. Трохи більше респондентів ставлять на перемогу України (17,4%).

Решта не визначилися з відповіддю.

Опитування підготовлено компанією United Surveys на вибірці 1000 осіб методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.

Нагадаємо, підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.

Крім того, майже 80% українців сприймають Польщу як дружню країну, але цей показник суттєво знизився, порівняно з опитуванням пів року тому, особливо сприйняття Польщі як "однозначно дружньої".