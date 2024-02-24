Президентка Єврокомісії передала 50 автомобілів силовим структурам України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала 50 автомобілів, наданих ЄС Національній поліції України (НПУ) та офісу Генерального прокурора (ОГП) України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

Автомобілі призначені для підтримки в проведенні розслідувань та судового переслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях та прилеглих ділянках, йдеться в пресрелізі.

Транспортні засоби є частиною ширшої схеми підтримки ЄС для українських органів влади для реагування на потреби, пов'язані з наданням громадських послуг у середовищах високого ризику.

За словами фон дер Ляєн, автомобілі допоможуть органам влади стабілізувати території, звільнені Збройними силами України від незаконної російської окупації.

"Ці автомобілі надходять невдовзі після того, як ЄС надав Україні сучасну машину для розмінування. Цим обладнанням ми підтримуємо Україну у відновленні безпеки на деокупованих територіях", – зазначила вона.

Із 50 транспортних засобів 30 – призначені для НПУ, а 20 — для ОГП. Їхня закупівля здійснюється за проєктом "Інтегрований механізм реагування для України", фінансований спільно ЄС та міністерством закордонних справ Німеччини.

Загальний бюджет пакету підтримки становить приблизно 19,9 мільйона євро, з яких 18 млн євро надаються Єврокомісією, а 1,9 мільйона євро — Німеччиною.

Президентка Єврокомісії сьогодні перебуває у Києві.

Вона одна з низки топпосадовців, які приїхали до Києва у другу річницю повномасштабної війни: це також прем’єри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджія Мелоні та Бельгії Александр де Кроо.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію.