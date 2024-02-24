Президент Еврокомиссии передала 50 автомобилей силовым структурам Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала 50 автомобилей, предоставленных ЕС Национальной полиции Украины (НПУ) и офису Генерального прокурора (ОГП) Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

Автомобили предназначены для поддержки в проведении расследований и судебного преследования военных преступлений на деоккупированных территориях и прилегающих участках, говорится в пресс-релизе.

Транспортные средства являются частью более широкой схемы поддержки ЕС для украинских органов власти для реагирования на потребности, связанные с предоставлением общественных услуг в средах высокого риска.

По словам фон дер Ляйен, автомобили помогут органам власти стабилизировать территории, освобожденные Вооруженными силами Украины от незаконной российской оккупации.

"Эти автомобили поступают вскоре после того, как ЕС предоставил Украине современную машину для разминирования. Этим оборудованием мы поддерживаем Украину в восстановлении безопасности на деоккупированных территориях", – отметила она.

Из 50 транспортных средств 30 – предназначены для НПУ, а 20 – для ОГП. Их закупка осуществляется по проекту "Интегрированный механизм реагирования для Украины", финансируемый совместно ЕС и министерством иностранных дел Германии.

Общий бюджет пакета поддержки составляет примерно 19,9 миллиона евро, из которых 18 млн евро предоставляются Еврокомиссией, а 1,9 миллиона евро – Германией.

Президент Еврокомиссии сегодня находится в Киеве.

Она одна из ряда топ-чиновников, которые приехали в Киев во вторую годовщину полномасштабной войны: это также премьеры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджия Мелони и Бельгии Александр де Кроо.

Приехал также бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, на этой неделе официально подтвердилось, что Урсулу фон дер Ляйен выбирают ключевым кандидатом от ее политической группы, поэтому в случае победы ЕНП на выборах она должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.