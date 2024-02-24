Макрон не брав участі в онлайн-саміті G7 24 лютого. ЗМІ пишуть: через протести фермерів

Президент Франції Емманюель Макрон не візьме участі в онлайн-саміті "Групи семи" під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з Києва 24 лютого.

Про це посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".

За даними джерел ANSA, Макрон "увесь день" буде на міжнародній сільськогосподарській виставці, намагаючись вирішити кризу з фермерами-протестувальниками.

Замість президента Франції в саміті G7 участь візьме міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Доповнено 19:15. Згідно з відео виступу президента Володимира Зеленського на саміті, Францію справді представляв голова МЗС, решту країн – їхні лідери.

Як повідомлялося, перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.

Очікується, що лідери G7 на онлайн-саміті 24 лютого ухвалять заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запевненням щодо подальшої військової та фінансової підтримки Києва.