Макрон не принимал участия в саммите G7 24 февраля. СМИ пишут: из-за протестов фермеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участия в онлайн-саммите "Группы семи" под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони из Киева 24 февраля.

Об этом ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

По данным источников ANSA, Макрон "весь день" будет на международной сельскохозяйственной выставке, пытаясь решить кризис с фермерами-протестующими.

Вместо президента Франции в саммите G7 участие примет министр иностранных дел Стефан Сежурне.

Дополнено 19:15. Согласно видео выступления президента Владимира Зеленского на саммите, Францию действительно представлял глава МИД, остальные страны – их лидеры.

Как сообщалось, первая в 2024 году встреча лидеров государств "Группы семи" состоится в онлайн-формате 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Также туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что лидеры G7 на онлайн-саммите 24 февраля примут заявление с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину и заверением о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева.