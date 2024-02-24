Зеленський виступив на саміті G7: Світ відчуває, що Путін може програти

Президент Володимир Зеленський 24 лютого взяв участь в онлайн-саміті країн "Групи семи", де наголосив на необхідності демократичного світу об’єднатись, аби завдати поразки Росії та її путінському режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні, опублікованому в соцмережах голови держави, він дякує лідерам G7 за допомогу та співпрацю, завдяки якій "мільйони людей в Україні та сусідніх до Росії країнах можуть відчувати, що їхня батьківщина не стане путінським заднім двором".

"Коли провідні демократії світу справді рішучі, ця рішучість подолає всі виклики. І ми вже досягли багато, і світ відчуває, що Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке переможе. І ми повинні це забезпечити", – наголосив він.

Зеленський додав, що "імперські амбіції та реваншизм може бути подоланим тільки разом", і саме це має відкрити "простір для розвитку справжньої безпеки та демократії".

Наприкінці звернення президент подякував учасникам онлайн-саміту за лідерство і за "те, що ви змушуєте світ вірити у вас".

"Ви всі знаєте, що нам потрібно для того, щоб захистити наше небо, щоб посилити нашу армію на суші, і ви знаєте все, що нам потрібно, щоб наростити та продовжити наш успіх на морі. І ви дуже добре знаєте, що нам все це потрібно вчасно, і ми на вас розраховуємо", – вказав Зеленський.

Очікується, що лідери G7 на онлайн-саміті 24 лютого ухвалять заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запевненням щодо подальшої військової та фінансової підтримки Києва.